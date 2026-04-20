Opšta bolnica u Čačku oglasila se saopštenjem o smrti bebe u saobraćajnoj nesreći kod Kragujevca.

Opšta bolnica u Čačku oglasila se danas saopštenjem o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nedelju 19. aprila u mjestu Korićani kada se dogodio sudar vozila Hitne pomoči i putničkog vozila koje se uključivalo sa sporednog na magistralni put. Beba koja je bila u sanitetskom vozilu je od zadobijenih povreda preminula u Centru za neonatologiju u Urgentnom centru u Kragujevcu, prenosi "Blic".

"Prilikom transporta, u mjestu Korićani je došlo do sudara sanitetskog vozila i vozila koje se uključivalo sa sporednog na magistralni put, nakon čega su beba i medicinska ekipa sanitetskim vozilom DZ Kragujevac prevezeni u Centar za neonatologiju UKC Kragujevac, gde je neposredno po prijemu beba reanimirana, ali je nažalost došlo do smrtnog ishoda", navodi se u saopštenju Opšte bolnice u Čačku.

Beba je inače prevremeno rođena i morala je da se transportuje do odeljenja neonatologije Pedijatrijske klinice u Kragujevcu. Beba je reanimirana nakon nesreće, ali je nažalost podlegla povredama.

