Srpski državljanin, koji je bio u bjekstvu 10 godina i osumnjičen za teške krađe u Italiji i pljačku u Sloveniji, uhapšen je 13. aprila u velikoj akciji italijanske policije.

Srbin i član ozloglašene grupe "Pink Pantera" (51) koji je po potjernici uhapšen u Italiji tražen je zbog spektakularne pljačke zlatare u Sloveniji 2016. godine.

"Pripadnik grupe 'Pink Pantera' sumnjiči se da je 2016. godine opljačkao zlataru u Ljubljani, kada je sa oružjem upao u prodavnicu nakita i odnio 78 luksuznih satova u vrijednosti od skoro 450.000 eura. Kada je pokupio plijen, ispalio je nekoliko hitaca u namjeri da nesmetano pobjegne", kaže izvor i podsjeća da i pored toga, u dramatičnoj akciji niko nije povrijeđen.

Srbin je bio u bjekstvu čitavih 10 godina, u međuvremenu je navodno izveo i tešku krađu u jednom italijanskom gradu, zbog čega su ga tražile i italijanske vlastI. Uhapšen je 13. aprila u velikoj akciji italijanske policije, kada je i razotkriveno da se radi o pripadniku ozloglašene grupe koji je izveo pljačku vijeka u Sloveniji.

Podsetimo, italijanska policija razotkrila je tajno skrovište i tada uhapsila dvojicu Srba, među kojima je upravo ovaj član ozloglašene grupe "Pink Pantera". Pretresom skrovišta pronađena je cjelokupna "oprema" kao iz filmova. Sumnja se da su se pripremali za novu pljačku.

"Pronađena su falsifikovana lična dokumenta, silikonske maske i rukavice, mobilni telefoni, alati za obijanje, koderi za ključeve, ukradene registarske tablice, brdo municije", ističe izvor.

