F. M. preksinoć najprije dva puta nožem u rame ubo policajca, koji je postupao po pozivu bivše partnerke F. M. da je on prati, a potom sjeo u svoj automobil, udario bivšu partnerku i odvezao se u nepoznatom pravcu.

Izvor: Kurir/D.M.

Pripadnici MUP-a u Leskovcu uhapšili su juče F. M. (27) iz Niša zbog sumnje da je nožem dva puta ubo policajca u rame, a zatim automobilom udario bivšu partnerku.

"Ja neću da se smirim dok ne ubijem nju, posle ću i sebe", ovo su riječi koje je nakon hapšenja u policijskoj stanici izgovorio F. M. koji je posle svađe sa bivšom djevojkom izbo policajca, a nju pregazio autom i pokušao da pobjegne "poršeom" kojim se na kraju zakucao u betonski zid, tvrdi za Kurir izvor blizak istrazi.

F. M. i djevojka turbulentno su raskidali duže od godinu dana i proganjali jedno drugo, tvrdi izvor, te dodaje da su i momak i djevojka iz dobrostojećih i poznatih porodica privrednika.

"U oba grada na jugu Srbije ih pamte po problematičnoj vezi koja je više puta bila na ivici da eskalira u nasilje, što se na kraju i desilo. Dugo su oni imali problema u vezi, još duže su raskidali. Više puta je bilo problema i svađa naočigled prijatelja i poznanika. Najprije je on proganjao nju, ali taman kad je htjeo da digne ruke od nje, ona je počela njega da uznemirava. U svakom slučaju, to je jedna nezdrava veza koja je zaista na kraju mogla da se završi tragično. Svi su to posmatrali, ćutali i okretali glavu od problema", navodi izvor.

Podsjetimo, sumnja se da je F. M. preksinoć najprije dva puta nožem u rame ubo policajca, koji je postupao po pozivu bivše partnerke F. M. da je on prati, a potom sjeo u svoj automobil, udario bivšu partnerku i odvezao se u nepoznatom pravcu.

"Policijska patrola ga je uočila i pokušala da zaustavi njegov automobil, ali F. M. se nije zaustavio, već je bježeći, dva puta prošao na crveno svijetlo i na kraju udario u betonsku ogradu, nakon čega je izašao iz automobila i nastavio da bježi, ali ga je policija ubrzo sustigla i uhapsila. Ovom prilikom policajac, bivša partnerka osumnjičenog i osumnjičeni su zadobili lake tjelesne povrede", saopštila je policija.

Osumnjičenom je, po ovlašćenju nadležnog tužilaštva, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu. Takođe, protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave po Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.