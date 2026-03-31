U Humskoj ulici u Beogradu A. B. (1982) uhapšen zbog pokušaja ubistva žene (47) ubodnim ranama; zadržavanje do 48 sati, biće priveden tužilaštvu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Trećeg odeljenja kriminalističke policije, uhapsili su, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, A. B. (1982), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

On se sumnjiči da je sinoć, u Humskoj ulici, oštrim predmetom zadao više ubodnih rana četrdesetsedmogodišnjoj ženi i nanio joj teške tjelesne povrede opasne po život.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije.