U Pančevu izgorela kuća petočlanoj porodici. Otac i petogodišnja djevojčica teško povrijeđeni, ostali sa lakšim povredama. Apeli za pomoć šire se društvenim mrežama.

Sinoć nešto prije 20 sati u Ulici Olge Petrov u naselju Topola u Pančevu dogodio se stravičan požar u kome je petočlanoj porodici sa troje maloljetne djece izgorela kuća. Kako se nezvanično saznaje, svi članovi porodice pretrpjeli su povrede, od kojih su otac i jedna od tri djevojčice najteže povređeni, budući da su zadobili ozbiljne opekotine.

Na društvenim mrežama već se šire apeli za pomoć ovoj porodici, u kojima se navodi da su se majka i dvije djevojčice od jedne i tri godine navodno spasle jer su uspjele da iskoče kroz prozor, dok je najstarija djevojčica od 5 godina bila u kupatilu, te je otac pojurio da je spase. Kako su medijima potvrdili najbliži članovi porodice, ovi podaci su tačni, a otac i petogodišnja djevojčica su najteže povrijeđeni i, nažalost, u kritičnom su stanju.

Kontaktirana je Policijska uprava u Pančevu kako bi se dobile zvanične informacije o ovom događaju i major policije Željko Grujić, portparol PU Pančevo, potvrdio je medijima da je policija sinoć oko 19.50 sati dobila prijavu da gori kuća u Pančevu, u Ulici Olge Petrov. Po prijavi su odmah postupili i pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu, Vatrogasno-spasilačke jedinice Pančevo koji su na mjesto događaja uputili četiri vozila i preko deset vatrogasaca spasilaca.

"Od posledica požara pet lica je zadobilo tjelesne povrede. Nakon ukazane medicinske pomoći u Službi hitne medicinske pomoći Pančevo i Opštoj bolnici Pančevo, jedna punoljetna osoba je prebačena na dalje liječenje u Urgentni centar Beograd, dok je jedna maloljetna osoba prevezena u Dečiju bolnicu Tiršova u Beogradu", rekao je Grujić za medije

Od je precizirao da je nakon likvidacije požara izvršen uviđaj po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva kako bi se utvrdio uzrok požara.

"Utvrđeno je do je do požara najverovatnije došlo usled preopterećenja električnih instalacija u objektu, zagrevanja kablova i paljenja tavanice objekta koja je od trske i drugih lako zapaljivih materijala."

