U selu kod Ivanjice je preminuo dječak od 12 godina nakon što je popio otrov.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U selu Trešnjevica kod Ivanjice preminuo je dječak (12) kada je slučajno popio otrovnu tečnost koja se koristila za prskanje voćnjaka, saznaje agencija "RINA". Popio je tečnost iz plastične flaše poznatog gaziranog pića misleći da je to sok.

"Kako smo nezvanično čuli, dječak je najvjerovatnije pomagao roditeljima u malinjaku. Kada je ožednio popio je tečnost iz plastične flašice coca-cole misleći da je sok, međutim to je bio otrovni rastvor koji su roditelji koristili za prskanje voćnjaka protiv korova. On je dobio tegobe, roditelji su ga odmah odvezli u bolnicu, a potom i prebačen za Beograd, ali nesrećnom dječaku nije bilo spasa", kaže izvor pomenute agencije.

(RINA/MONDO)