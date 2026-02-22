Tijelo devetnaestogodišnjeg Manuela A, koji je nestao 14. februara u Zrenjaninu, pronađeno je u gradskom jezeru, a okolnosti smrti biće utvrđene istragom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije izvukli su danas iz gradskog jezera u Zrenjaninu tijelo mladića Manuela A. (19).

Kako javljaju lokalni mediji, tijelo je uočeno kod jezera u blizini srednje škole "Nikola Tesla" u Zrenjaninu. Na terenu se nalaze pripadnici policije i nadležne službe, a u toku je uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o okolnostima pod kojima je došlo do smrti, niti o tačnom uzroku, što će biti utvrđeno nakon istrage.

Manuel A. (19) nestao je 14. februara u Zrenjaninu, a porodica i prijatelji danima su tragali za njim.

Prema dostupnim informacijama, Manuel je iz kuće izašao u noći između 01.00 i 01.30 časova. Poslednji put je viđen u centru Zrenjanina, a njegov nestanak zabilježen je i sigurnosnim kamerama.

(VolimZrenjanin/MONDO)