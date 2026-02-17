Potres se dogodio devet kilometara jugozapadno od Livna...
Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 17. februara 2026. godine, u 17 časova i 31 minut registrovao jači zemljotres sa epicentrom na 4 km jugozapadno od LIVNA (Bosna i Hercegovina). Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4.5 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VII stepeni Merkalijeve skale (MCS). Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od devet kilometara.
#Earthquake(#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in#Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake)February 17, 2026
“Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati izvjesne materijalne štete u epicentralnom području.Položaj epicentra ovog zemljotresa sa izoseistama (zonama istog intenziteta) za slučaj čvrste stijene u podlozi, prikazan je na karti.Kako navode podaci EMSC-a, zemljotres je zabilježen devet kilometara jugozapadno od Livna, a osjetio se i na području Hrvatske kao i drugih dijelova BiH”, navodi se u saopštenju.
Potres su osjetili stanovnici Bugojna, ali osjetio se i u centralnim dijelovima BiH, kao i u Sarajevu.
“Dobro je zatreslo”, jedan je od komentara stanovnika Bugojna.
Također, zemljotres su komentirali i stanovnici Livna.
“Oko 5-8 sekundi prvo buka i onda solidno zaljuljalo”, naveli su stanovnici.