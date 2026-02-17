Potres se dogodio devet kilometara jugozapadno od Livna...

Izvor: Profimedia

Sektor za seizmologiju Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je dana 17. februara 2026. godine, u 17 časova i 31 minut registrovao jači zemljotres sa epicentrom na 4 km jugozapadno od LIVNA (Bosna i Hercegovina). Jačina ovog zemljotresa u hipocentru (žarištu) iznosila je 4.5 jedinica Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od VII stepeni Merkalijeve skale (MCS). Žarište ovog zemljotresa locirano je na dubini od devet kilometara.

“Na osnovu numeričkog modela promjene intenziteta sa rastojanjem u ovom regionu, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres je mogao izazvati izvjesne materijalne štete u epicentralnom području.Položaj epicentra ovog zemljotresa sa izoseistama (zonama istog intenziteta) za slučaj čvrste stijene u podlozi, prikazan je na karti.Kako navode podaci EMSC-a, zemljotres je zabilježen devet kilometara jugozapadno od Livna, a osjetio se i na području Hrvatske kao i drugih dijelova BiH”, navodi se u saopštenju.

Potres su osjetili stanovnici Bugojna, ali osjetio se i u centralnim dijelovima BiH, kao i u Sarajevu.

“Dobro je zatreslo”, jedan je od komentara stanovnika Bugojna.

Također, zemljotres su komentirali i stanovnici Livna.

“Oko 5-8 sekundi prvo buka i onda solidno zaljuljalo”, naveli su stanovnici.