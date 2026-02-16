Tijelo muškarca pronađeno u automobilu u Banjaluci.

Izvor: Profimedia

Tijelo muškarca S.J. (48) iz Banjaluke pronađeno je u automobilu u ovom gradu, piše "Srpska info". Tijelo je pronađeno u vozilu blizu Nove autobuske stanice nedugo nakon što se čule detonacije zbog čega se vjeruje da je u automobilu bila aktivirana eksplozivna naprava.

Tijelo je pronađeno rano jutros, kod taksi stajališta. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se na samoubistvo.

"Svi prikupljeni dokazi ukazuju da je žrtva aktivirala bombu ili neku drugu eksplozivnu napravu. Međutim, to se još istražuje.

Međutim, to se još istražuje. Sve okolnosti ovog događaja biće poznate tek nakon završetka istrage i nalaza vještačenja nadležnih institucija", otkrio je izvor pomenutog portala koji je blizak istrazi.