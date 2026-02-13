Izabela S. se sumnjiči da je nepoznatoj osobi dojavljivala gdje se sastaje sa žrtvama i za to dobila novac

Izvor: Kurir/PRINTSCREEN/DRUŠTVENE MREŽE

Izabela S. (20) iz Beograda koja se optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu tereti da je za 7.000 eura dojavljivala nepoznatoj osobi informacije o kretanju Ivana Aleksića (24) koji je ubijen 6. juna prošle godine u Ulici Gavrila Principa, kako Kurir nezvanično saznaje, posle hapšenja se branila ćutanjem.

Podsjetimo, Nikola B. i jedan maloletnik uhapšeni su ubrzo posle zločina, dok je Izabela S. privedena nekoliko mjeseci kasnije, sredinom novembra prošle godine i od tada je u pritvoru.

"Protiv maloljetnika se postupak vodi pred Odjeljenjem za maloljetnike, dok je Nikola B. optužen za teško ubistvo iz koristoljublja i u petak 20. februara treba da mu počne suđenje,pošto je za taj dan zakazano pripremnim ročištem pred Višim sudom u Beogradu" dodaje naš sagovornik.

Kako nam je potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, Izabela je optužena za pomaganje u teškom ubistvu mladića. Napadači su tada, podsetimo, pokušali da ubiju i L. M., ali je on uspio da im pobjegne.

"Sumnja se da je Izabela po prethodnom dogovoru, iz koristoljublja za naknadu od 7.000 eura, pomogla okrivljenom Nikoli B. i maloljetniku da ubiju oštećenog I.A. i pokušaju da ubiju L.M. tako što je 6. juna 2025. godine u dva navrata u toku dana saopštavala NN osobama informacije o kretanju i lokaciji L.M. i garderobi koju on ima na sebi, kao i o lokaciji sada pokojnog I.A." otkriva izvor Kurira.

Za sada nepoznate osobe, kojima je dojavljivala kobnog dana najprije da se sa Ivanom Aleksićem i L. M. sastaje ispred zgrade u kojoj živi, a potom uveče u kafiću, informacije su prenosili okrivljenima Nikoli B. i maloletniku sa nalogom da ih ubiju. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je ubistvo bilo plaćeno.

"Toga dana, nisu stigli na vrijeme kada im je dojavila da dolaze po nju ispred zgrade. Međutim, iste večeri javila im je da se sa "metama" sastaje u kafiću. Ubijeni i L. M., kako se sumnja, tokom boravka u lokalu primijetili su sumnjive osobe i kada su pokušali da pobjegnu, napadači su zapucali na njih, ali je L. M. uspio da pobjegne" dodaje sagovornik Kurira.

Za navedene informacije od NN lica Izabela je dobila 7.000 eura.

Tužilaštvo je predložilo sudu da postupak protiv Izabele S. spoji sa postupkom protiv Nikole B. kojem se na teret stavlja teško ubistvo u saizvršilaštvu kao i neovlašćena proizvodnja, držanje nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsjetimo, Nikola B. i maloljetnik 6. juna prošle godine su, kako se sumnja, oko 20:10 sati u Ulici Gavrila Principa čekali žrtve u blizini jednog kafića u kojem su oni sjedjeli sa Izabelom S. Navodno, dvojica muškarac primijetila su sumnjive osobe pa je iz kafića prvo izašao Ivan Aleksić i otišao prema džipu "lend rover dicovery" koje se nalazilo na parkingu kafića, a za njim je sa namerom da uđe u automobil krenuo i L.M.

Nikola B. i maloljetnik tada su, kako se navodi, izvadili pištolje "Crvena zastava" i "Walther" i ispalili više hitaca u pravcu L.M. sa namjerom da ga ubiju, ali je on uspio da pobjegne. Potom su pucali u Ivana Aleksića koji je sjedio na mjestu vozača u pomenutom automobilu i hici su ga pogodili u glavu, lijevu ruku i lijevu butinu.

Iako teško ranjen uspio je da startuje vozilo i krene Ulicom Gavrila Principa gde je ubrzo udario u vozilo GSP i usled zadobijenih povreda preminuo na licu mjesta.

Osim za pomaganje u ubistvu, kako je potvrđeno za Kurir, Izabela S. je optužena i da je neovlašćeno držala u manjoj količini opojnu drogu kanabis za sopstvenu upotrebu.