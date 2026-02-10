Albanska policija je u centar Tirane uputila oko 1.400 policajaca.

Nacionalni protest ujedinjene opozicije ponovo se u utorak uveče pretvorio u sukobe sa policijom. Protivnici vladine politike zasuli su zgradu u kojoj se nalazi kancelarija premijera Edija Rame vatrometima i Molotovljevim koktelima, na šta je policija uzvratila vodenim topom i suzavcem.

Najmanje četiri policajca su povrijeđena u neredima, dok je zapaljeno i vozilo televizije ABC.

Uz povike "Rama, odlazi", demonstranti su se okupili u centru Tirane zahtevajući ostavku premijera Edija Rame i njegove zamjenice, ministarke infrastrukture Belinde Baluku, koju je Specijalno tijelo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nedavno optužilo za korupciju i zloupotrebu službenog položaja.

"Revolt je jedini put ka smeni Edija Rame, koji je Albance ostavio bez ljekova, dok je građane Drača prepustio sudbini posle apokaliptičnih poplava", rekao je jedan od lidera opozicije i nekadašnji premijer Salji Beriša.

Beriši je odgovorio šef poslaničke grupe vladajućih socijalista u parlamentu Taulant Balja, koji je rekao da je "krv policajaca krv države".

"Ko god digne ruku na pripadnike policije, podigao je ruku protiv države", rekao je Balja.

Opozicija je najavila da će protesti protiv Rame, koji se na vlasti nalazi od 2013. godine, biti nastavljeni sve dok ne bude pronađeno političko rešenje krize u toj državi.