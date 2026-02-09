Uhapšen je D. P. (35) iz okoline Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Požarevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. P. (35) iz okoline Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje.
On se sumnjiči da je u periodu od 2020. do 2026. godine, putem naloga na društvenoj mreži Fejsbuk i aplikacije Mesindžer, protivno volji oštećene iz Požarevca, slao uvredljive poruke i upućivao prijetnje po njen život i tijelo, navodi se u saopštenju.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.