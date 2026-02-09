Uhapšen je D. P. (35) iz okoline Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Požarevcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su D. P. (35) iz okoline Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo proganjanje.

On se sumnjiči da je u periodu od 2020. do 2026. godine, putem naloga na društvenoj mreži Fejsbuk i aplikacije Mesindžer, protivno volji oštećene iz Požarevca, slao uvredljive poruke i upućivao prijetnje po njen život i tijelo, navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.