Drama na Vračaru jutros je izbjegla tragičan ishod kada je nepoznata osoba bacila bombu na poznatu vinoteku, ali naprava srećom nije eksplodirala. Policija je blokirala ulicu, a potraga za napadačem je u toku.

Drama na Vračaru i dalje traje nakon što je rano jutros, za sada nepoznata osoba, bacila bombu na poznatu vinoteku.

Kako se saznaje, prava je sreća što naprava nije eksplodirala, čime je izbjegnuta velika tragedija.

Reporter izvještava da je sve blokirano.

Reporter koji se nalazi na licu mjesta javlja da je policija postavila neprobojan kordon. Žuta traka proteže se cijelom ulicom, a prilaz samom lokalu je strogo zabranjen. Stanari okolnih zgrada su u šoku, a policajci ih udaljavaju od samog ulaza u vinoteku dok se uviđaj ne završi.

Bomba zakazala, napadač u bjekstvu

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, napadač je aktivirao napravu i bacio je u pravcu objekta, ali iz tehničkih razloga nije došlo do detonacije.

Kontradiverzione ekipe pažljivo su pristupile napravi kako bi je deaktivirale.

Intenzivno se traga za osobom koja je bacila bombu, a policija vjeruje da su sigurnosne kamere zabilježile trenutak napada.

Prve izjave očevidaca

"Čuo se samo tup udarac, kao da je nešto palo, ali nije bilo praska. Tek kasnije smo vidjeli policiju i shvatili da nam je bomba bila pred pragom", kaže jedan od stanara za medije.

