Vozač autobusa u Beogradu savladao napadače i uzeo im nož kada su htjeli da otmu vozilu puno putnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U subotu, 7. februara, nožem je napadnut vozač gradskog prevoza u Beograd, a kako saznaje Informer, on je uspio da se odbrani od mladića i djevojke koji su ga napali i pokušali da otmu vozilo puno putnika. Napadnut je vozač autobusa na liniji 47N na **Voždovac**u.

Beogradska policija traga za napadačima. Incident se dogodio na dijelu trase od **Lisičiji potok**a do **Crnotravska ulica**e.

„Vozač autobusa je odbio da im preda autobus kako bi oni vozili i zamolio ih da se udalje. Međutim, mladić je izvadio nož i počeo da mu prijeti. Ipak, vozač se snašao i oteo oružje od napadača, koji je potom sa svojom djevojkom pobjegao iz autobusa“, kaže izvor Informera.

Napadači su napustili vozilo gradskog prevoza u Crnotravskoj ulici i pobjegli u nepoznatom pravcu. Policija intenzivno traga za njima.