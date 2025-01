Ubica iz Arilja hladnokrvno je pucao u Predraga i Ivanu N, a motiv ovog zločina još uvijek nije poznat.

Predrag N. i Ivana N, roditelji dve maloletne devojčice, ubijeni su u prepunom kafiću u centru Arilja tokom proslave uoči Nove godine, 31. decembra. Branko P. je usmrtio bračni par i pobegao sa mesta zločina, ali je ubrzo uhapšen.

Motiv ovog stravičnog zločina još uvek nije zvanično saopšten, dok među meštanima kruže spekulacije o neraščišćenim poslovnim odnosima i dugovima. Ipak, majka ubijenog Predraga tvrdi da je Branko ubio njenog sina i snaju bez ikakvog razloga.

Prema rečima Predragove majke, Branko je bio njihov radnik 15 godina, sve do 2019. godine, kada je firma otišla u stečaj pre šest godina. Od tada, Branko više nije bio zaposlen kod njih.

"Ostali smo u dobrim odnosima. Znam da nikada ni on o nama nije loše pričao, kao ni mi o njemu. Nikada nismo imali problema sa njim, niti je bilo šta ukazivalo na to da će nam ubiti sina i snaju", rekla je Predragova majka za medije.

"Nosio je pištolj sa sobom"

Kako je ispričala, Branko je i trezan imao tešku narav, a kamoli kad se napije.

"Na svakom veselju je pravio problem i uvek svuda nosio pištolj sa sobom. Uvek na svakom veselju ili svadbi sa nekim se posvađa i napravi neki problem. Kako smo znali da ima pištolj, uvek smo ga polako smirivali, jer smo se bojali da ga ne potegne na nekoga. Na kraju ga je potegao na naše dete i snaju", ispričala je ona kroz suze i dodala:

"Ubica je otišao do automobila, uzeo pištolj i vratio se u lokal. Prvo je pucao u moju snaju, ispalio je tri metka u nju, a zatim se okrenuo i ubio i mog sina. Kako je imao srca da to uradi ne znam, pa sve i ako je imao neki nesporazum sa Predragom, a ne može da bude toliko veliki da to počini, šta mu je bila snaja kriva, nju da ubije".

Neutešna majka kaže da je Predrag preminuo na licu mesta.

"Za snaju smo se nadali da će preživeti, ali nije uspela. Ubio je našu decu potpuno svesno i hladnokrvno, bez ikakvog razloga", jecajući govori Predragova majka.

"Motiv zločina povezan sa poslovima otkupa malina"

Međutim, prema rečima meštana, ubijeni su bili vlasnici hladnjače u selu nadomak Arilja, a mnogi smatraju da je za sve "kriva malina". Tvrde da je motiv zločina povezan sa poslovima otkupa malina.

"Za sve je kriva malina. Branko se iz Priboja doselio u Arilje. Radio je kao otkupljivač za hladnjaču bračnog para, a posle i za drugu hladnjaču. Da li su oni ostali dužni Branku neke pare, to samo oni znaju, ali mnogi sumnjaju da je to razlog. Ne znam, ima hladnjačara koji još nisu isplatili pare za protekli rod", rekao je jedan meštanin za medije.

Ubica se branio ćutanjem

Branko P, ubica iz Arilja, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu, ali motiv zločina nije otkriven jer se tokom saslušanja branio ćutanjem.

Podsetimo, tokom novogodišnje proslave u kafiću u Arilju dogodilo se dvostruko ubistvo. Branko P. pucao je na bračni par Predraga N. i Ivanu N. u lokalu punom ljudi. Predrag je preminuo na licu mesta, a Ivana je sa teškim telesnim povredama prevezena u bolnicu, ali uprkos borbi lekara da je spasu, podlegla je povredama.

Ubica je uhapšen i njemu je određen pritvor do 30 dana. Tokom istrage biće utvrđene sve okolnosti zločina koji je potresao javnost.

