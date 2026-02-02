Tijelo muškarca izvučeno iz rijeke Save u Sremskoj Mitrovici.

Izvor: Kurir

Danas popodne izvučeno je tijelo muškarca iz rijeke Save u Sremskoj Mitrovici, saznaje "Kurir". Leš je uočen blizu gradske plaže, stigli su ubrzo policija i Hitna pomoć, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama "Kurira", muškarac je bio obučen u plavo radničko odijelo. Njegov identitet nije poznat za sad.

Policija obavlja uviđaj, očekuje se dolazak forenzičara. Trenutno nije poznat uzrok smrti.

