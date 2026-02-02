Beograd je proteklog vikenda bio poprište serije koordinisanih paljevina u čak četiri opštine, u kojima je potpuno uništeno deset automobila, dok su brojna vozila i stambene zgrade pretrpjele ozbiljna oštećenja.

Izvor: MONDO/ Milutin Vujičić

Prijestonica je proteklog vikenda bila poprište serije koordinisanih paljevina u kojima je uništeno deset vozila na četiri opštine.

Najdramatičnije je bilo u Zemunu, gdje je u Ulici Dragana Rakića vatra progutala čak šest automobila i ozbiljno oštetila fasadu stambene zgrade.

Od Zemuna do Čukarice, vatra je gutala sve pred sobom, a prema nezvaničnim informacijama, policija traga za napadačima koji su vozila polivali benzinom iz flaša i kanti.

Najteže u Dragana Rakića, buktinja i u Marije Bursać

Zemun je bio glavna meta ove vatrene serije. Stanovnike su u nedelju oko 4 sata ujutru probudile jezive detonacije koje su odjekivale cijelim naseljem.

Ulica Dragana Rakića

Ovdje je zabilježen najveći bilans štete. Izgorjelo je šest automobila, a od većine su ostale samo neupotrebljive karoserije. Plamen je bio toliko silovit da je zahvatio i fasadu obližnje stambene zgrade, ostavljajući za sobom crnilo i oštećenja koja svjedoče o intenzitetu toplote. Ulica Marije Bursać

Samo nekoliko ulica dalje, dan kasnije vatrogasci su se borili sa još jednom buktinjom. Jedno vozilo je potpuno uništeno, dok su susjedna značajno oštećena. Cijelim naseljem se i dalje širi nesnosan miris gareži.

Dok je Zemun gorio, piromani su bili aktivni i na drugim opštinama:

Čukarica

Nadzorne kamere snimile su trenutak kada nepoznata osoba u subotu oko 4.25 časa ujutru prilazi "dačiji logan" i poliva je zapaljivom tečnošću iz flaše. Od automobila vlasnika M. N. (68) nije ostalo gotovo ništa.

Petlovo brdo (Oplenička)

U nedelju oko 2.30 časova buknuli su "mercedes" i "audi". Od luksuznog "mercedesa" ostala je samo spaljena školjka.

Pustoš u Miloša Bandića

Serija se nastavila u Ulici Miloša Bandića kod broja 3, gdje je još jedan automobil potpuno uništen. Prednji dio vozila je "pojeden" plamenom, a djelovi istopljene plastike i dalje su rasuti po asfaltu.

Koliko automobila je uništeno