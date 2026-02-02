U Višem sudu u Beogradu prikazani su novi snimci u postupku protiv Gorana M., Igora G. i Darka K., osumnjičenih za ubistvo Milana Jorovića u Zemunu 21. juna 2023. godine.

Izvor: Nemanja Nikolić, Društvene mreže

U Višem sudu u Beogradu održano je novo ročište u postupku protiv Gorana M., Igora G. i Darka K., koji se terete za ubistvo Milana Jorovića, počinjeno 21. juna 2023. godine ispred njegove porodične kuće u Zemunu, kada su prikazani video-snimci sa nadzornih kamera.

Kako se sumnja, na snimcima se vidi jedan od osumnjičenih maskiran u dostavljača hrane neposredno prije nego što je ispalio smrtonosne hice u Jorovića.

Pratili i opservirali žrtvu

Na snimcima koji bilježe kretanje osumnjičenih u satima koji su prethodili likvidaciji je, kako je rečeno pred sudom, prikazana putanja kretanja Gorana M., za kog tužilaštvo tvrdi da je neposredni izvršilac zločina.

Prvi snimci potiču sa Ledina, gdje je osumnjičeni Goran M., prema optužnici, živio u iznajmljenom stanu. Na njima se vidi muškarac koji pješice napušta ulicu i, kako se pretpostavlja, odlazi ka vozilu. Potom su prikazani snimci kretanja automobila marke "pežo" ka Altini, a na jednom od zaustavljenih kadrova vidi se i lice osobe koja leži na zadnjem sjedištu, iza suvozačevog mjesta.

Nakon toga, sud je imao uvid u snimke na kojima se vidi maskirani muškarac obučen kao dostavljač hrane, sa rancem za dostavu, kako bez registarskih tablica na motoru kreće iz Servantesove ulice na Altini ka kući Milana Jorovića.

"Na snimcima se jasno vidi kompletna putanja kretanja osumnjičenog, od trenutka kada izlazi iz kraja na Ledinama, preko vožnje do Altine, pa sve do momenta kada, maskiran u dostavljača hrane, motorom prilazi kući ubijenog. Na jednom od snimaka uočava se i lice osobe na zadnjem sjedištu automobila, što je bio jedan od ključnih detalja tokom istrage", objašnjava izvor blizak slučaju.

"Podsjeća na mene, ali nisam ja"

Prikazan je i snimak na kojem se isti maskirani muškarac vidi kako prolazi pored autoperionice koja se nalazi u neposrednoj blizini Jorovićeve kuće, nakon čega slijedi snimak samog izvršenja krivičnog djela.

Sud je najavio da će se na narednom pretresu prikazivati dodatni video-materijal. Optuženi Goran M. je, povodom snimka sa početka, izjavio da lice koje se vidi "podsjeća na njega", ali je negirao da je to on.

Snimak likvidacije možete videti na linku ispod:

Podsjetimo, trojica optuženih sumnjiče se da su Milana Jorovića duži vremenski period pratili i opservirali, a da je kobnog popodnijeva egzekutor na motoru, prerušen u dostavljača hrane, sačekao da se Jorović parkira nedaleko od kuće, nakon čega je pucao u njega.

"Na osnovu nadzornih kamera utvrđeno je da su Jorovića osumnjičeni u više navrata pratili i opservirali, zbog čega su ubrzo i uhapšeni. Goran M. se tereti da je neposredni izvršilac, Darko K. za teško ubistvo u saizvršilaštvu, dok se Igor G. brani sa slobode", podsjeća izvor.

"Sve je bilo krvavo..."

Nedavno je govorila i Jorovićeva nevjenčana supruga.

"Nikada neću zaboraviti taj dan kada su mi javili da je ubijen. Tražila sam da ga vidim, ali mi nisu dali. Kada sam se vratila iz bolnice u kuću, sve je bilo krvavo, puno parčića stakla od automobila. Mislim da se sa tim nikada neću pomiriti", rekla je ona.