Dva automobila zapaljena su tokom noći u Rakovici, a ovo je već treće paljenje automobila u 24 sata.

Kako saznaju domaći mediji, noćas oko dva sata posle ponoći građani su pozvali policiju i vatrogasce rekavši da gore "mercedes" i "audi", čiji su vlasnici M. M. (33) i M. A. (26).

Kao i u prethodnim slučajevima, i ovo podmetanje požara zabilježile su kamere, te se na snimku vidi kako muškarac pali "mercedes", a potom se plamen širi i na "audi". Policija je, prilikom uviđaja, pronašla kantu u kojoj je bio benzin kojim je muškarac polio automobil kako bi ga zapalio.

Podsjetimo, jutros oko četiri sata automobili su zapaljeni i u Zemunu. Požar je podmetnut na automobilu marke "škoda", a potom se proširio na još pet vozila i dio fasade zgrade.

Nadzorne kamere zabilježile su da muška osoba u crnom sa fantomkom na glavi pali automobil, a nakon požara pronađena je i kanta u kojoj je bila zapaljiva tečnost.

Dva automobila su u potpunosti izgorela, a četiri su djelimično oštećena.

Stanari koji žive u blizini rekli su da su se čule detonacije, ali, srećom, nije bilo povrijeđenih. Policija radi na rasvetljavanju okolnosti pod kojima je došlo do požara i pronalaženju počinioca.

Nepoznata osoba je juče oko četiri ujutru na Čukarici podmetnula požar na automobiu marke "dačija", koji je u vlasništv. M. N. (68), koji je istakao da ne zna ko je i zbog čega želio da mu zapali automobil.

Kako se saznaje, kamere video nadzora snimile su trenutak kada je nepoznata osoba zapalila automobil oko 4.25 sati, a na snimku se vidjelo kako vozilo poliva zapaljivom tečnošću iz flaše. Vatra se brzo proširila te je, uprkos intervenciji vatrogasaca, automobil potpuno izgoreo.