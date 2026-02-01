Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela euro, a od 1. februara euro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Od danas, 1. februara, euro postaje jedina zvanična valuta u Bugarskoj, dok lev više neće biti prihvatljiv za plaćanje dobara, usluga i obaveza, saopštilo je Ministarstvo finansija Bugarske.

Prema Zakonu o uvođenju eura u Bugarskoj, cijene robe i usluga i dalje će biti istaknute u obje valute do 8. avgusta 2026. godine, kako bi se obezbijedila transparentnost i spriječile spekulativne prakse, prenosi RTS, pozivajući se na Tanjug.

Građani Bugarske koji i dalje posjeduju leve mogu ih besplatno zamijeniti u bankama i u „Bugarskim poštama“ do 30. juna 2026. godine, dok će Nacionalna banka Bugarske (BNB) obezbijediti besplatnu i neograničenu zamjenu leva u eure i nakon tog datuma.

Ministarstvo finansija podsjeća da trgovci više nijesu u obavezi da primaju lev, a kusur se u svakoj transakciji vraća isključivo u eurima.

Bugarska je 1. januara 2026. godine zvanično uvela euro i postala 21. članica eurozone, tačno 19 godina nakon ulaska u Evropsku uniju.