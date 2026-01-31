U zagrebačkom naselju Savski Gaj osvanuli su grafiti sa prijetećim porukama poslaniku hrvatskog Sabora Miloradu Pupovcu, uključujući ustaške i nacističke simbole.

Izvor: RTS/PrintScreen

U zagrebačkom naselju Savski Gaj osvanuli su grafiti s prijetećim porukama upućenim poslaniku hrvatskog Sabora, Miloradu Pupovcu. Grafiti su ispisani u hodniku u blizini Osnovne škole Savski Gaj, izvijestili su iz Srpskog narodnog vijeća.

Na zidovima se, uz poruke s pozivom na nasilje prema Pupovcu, nalaze i potpisi autora kao i ustaški i nacistički simboli, uključujući stilizovano slovo "U" i svastika.

Iz Samostalne demokratske srpske stranke i Srpskog narodnog vijeća poručuju kako ih ovakvi incidenti, nažalost, ne iznenađuju: "Nažalost, za nas ovo nije nikakvo iznenađenje", navode iz SDSS-a i SNV-a.