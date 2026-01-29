Er Srbija od 29. januara uvodi novu Economy Light tarifu sa ručnim prtljagom na linijama Beograd-Tivat i Beograd-Podgorica, nudeći putnicima povoljniju i fleksibilniju opciju za kraća putovanja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija od 29. januara uvodi ekonomsku tarifu samo sa ručnim prtljagom, odnosno Economy Light tarifu, na avio-linijama Beograd-Tivat i Beograd-Podgorica, pružajući putnicima jednostavnije i povoljnije opcije za kraća putovanja. Ova tarifa dio je kontinuiranih nastojanja kompanije da unaprijedi ponudu i odgovori na savremene potrebe putnika.

Economy Light tarifa namijenjena je putnicima koji putuju sa ručnim prtljagom i žele kvalitetnu uslugu po pristupačnoj cijeni. Posebno је pogodna za vikend putovanja, kraće odmore, kao i česta poslovna putovanja između Srbije i Crne Gore, uz maksimalnu fleksibilnost i kontrolu troškova.

Uvođenjem nove tarife na ovim letovima, nacionalni avio-prevoznik omogućava veći izbor i dodatnu vrijednost putnicima, uz istovremeno obezbjeđivanje kontinuiranog kvaliteta i pouzdanosti svoje usluge.



Dodatne mogućnosti izbora tarifa u segmentu kratkih regionalnih letova predstavljaju dio šireg poslovnog plana kompanije, usmjerenog na modernizaciju i usklađivanje sa aktuelnim očekivanjima putnika. Pored optimizacije ponude, cilj je i jačanje konkurentnosti na tržištu, kao i razvoj usluga koje doprinose boljem iskustvu putovanja, navodi se u saopštenju.

Šta su Economy light letovi?

Ako idete na kratko putovanje kada vam je dovoljan samo ručni prtljag, izaberite ECONOMY LIGHT i putujte po najpovoljnijoj tarifi. Na let sa sobom ćete moći da ponesete jedan komad ručnog prtljaga do 8 kg, a moći ćete da birate između nekoliko dodatnih usluga.