Novopazarac Meldin Mehmedović (19), jedan od povrijeđenih u stravičnom požaru koji je izbio u baru "na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, ispričao je potresnu ispovijest o borbi za goli život dok je vatra gutala plafon.

Izvor: screenshot canal9.ch

Novopazarac Meldin Mehmedović (19), jedan od povrijeđenih u požaru koji je izbio u novogodišnjoj noći u baru na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, opisao je kako se borio za život dok je vatra gutala sve pred sobom.

Dosadašnja istraga, podsjetimo, utvrdila da je do požara u baru "Le Constellation" najvjerovatnije došlo nakon što se zapalio plafon kada je pirotehnika, tačnije prskalice na bocama, zahvatila taj dio bara.

Izvor: društvene mreže

Požar se munjevitom brzinom proširio, scene koje su uslijedile bile su jezive. Crni bilans iznosio je 40 mrtvih, od kojih je najmlađa žrtva djevojčica od 14 godina, dok je 119 gostiju kluba teško povrijeđeno.

Plafon u plamenu

"Atmosfera u baru bila je jako dobra, svi su se veselili, igrali i pjevali. U bar sam došao negdje oko pola sata posle ponoći sa svojim najboljim prijateljem Teom. Mislim da većina gostiju nije ni vidjela trenutak kada je požar krenuo", objašnjava Meldin za Canal9, švajcarsku televiziju i dodaje:

"U jednom trenutku sam vidio da je cio plafon u plamenu. Svi su uspaničeno počeli da bježe ka stepenicama, tamo je bio izlaz. Na stepenicama nije moglo da se stane, bile se prepune. Svi su bježali...", opisuje Mehmedović i dodaje da je stekao utisak da gosti koji su bili u dijelu bara u kome je on bio nisu na vrijeme vidjeli da je izbio požar.

Izvor: screenshot canal9.ch

Gazili jedni preko drugih

Mladić koji je te večeri samo želio da se lijepo provede sa svojim prijateljem, bio je svjedok jezivih scena od kojih još uvijek nije spavao mirnim snom.

"Ljudi su gazili jedni druge! Vukli su i gurali, hvatali se i bukvalno tražili slamku spasa, samo da živi napuste lokal. Bila je velika panika. Moj prijatelj Teo bio je ispred mene, gurao sam ga kako bi se izvukli, kako bi izašli živi. Hvala Bogu, živ je", opisao je Novopazarac dok reporteru pokazuje snimke kobne večeri i dodaje:

"Uslijedio je dim, nismo ništa vidjeli od njega. Nismo vidjeli kuda gazimo. Osjetio sam toplotu, plamen kako dolazi do mene. Peče me zglob. Neko me je u toj gužbi izuo i ostao sam bez cipele. Bio sam bos. Samo sam htio da izađem napolje. Morao sam da se penjem preko ljudi, jer sam mislio da ću umrijeti", kaže ovaj mladić.

Trenutak užasa uslijedio je nakon što je izašao napolje i vidio da je cio lokal u plamenu, napominje jedan od četvorice preživjelih državljana Srbije. Inače, podsjetimo, pored Novopazarca u požaru su povrijeđeni još trojica mladića koji su rodom iz Srbije -Tutinac Daris Gegić, Predrag Janković iz okoline Ljiga i Mihailo Gudžulić iz Kraljeva, dok je Stefan Ivanović jedna od žrtva požara.

"Dok sam izlazio napolje samo sam pratio gdje se nalaze ulazna vrata, to mi je bio neki orijentir. Međutim, pred vratima bara je bio pakao, ljudi su skakali jedni preko drugih, padali kao domine. Vidio sam i ljude koji su izašli u plamenu, spaljeni", rekao je on i dodao da nije mogao da pronađe prijatelja Tea:

"Mislio sam da je izašao napolje i da se možda nalazi u baru preko puta. A bojao sam se ako nije tamo, onda ga više nikada neću vidjeti. Međutim, vidio sam ga i bio je svjestan ali potpuno izgorio. Pomislio sam izgorio je, ali biće dobro svjestan je. Kosa mu je bila spaljena, ali sam mislio koga briga za kosu samo da je živ", rekao je Meldin.

Koža se zalijepila

Meldin Mehmedović skupio je snagu, pa je pred kamerama pokazao i jaknu i farmerke koje je nosio u novogodišnjoj noći. Stvari je saučuvao u jednoj kesi i stavio u podrum.

"Ovo su farmerke koje sam nosio, a ovo je izgorjela koža... Ne znam uopšte čija je. Ta koža, zalijepila se za moje farmerke tokom grčevitog izlaska napolje. Zapravo, bila je svuda po farmerkama, ali je moja majka skinula", kaže potresnim glasom mladić dok okreće farmerke i potom iz sive kese vadi crnu jaknu.

Izvor: screenshot canal9.ch

"Uglavnom je izgorjela jakna. Dok sam bježao iz bara pomislio sam: 'Ova jakna će mi se zalijepiti za kožu ili će me zaštititi!'. Sada znam, da je nisam imao izgorio bi", rekao je on.

Izvor: screenshot canal9.ch

Jakna koju je pokazao Meldin cijela je uništena i vidljivi su tragovi spaljivanja. Dok skuplja snagu da nastavi razgovor navodi da je ovo jako velika tragediju koju je preživio, ali ni sam ne zna kako. Preživjeli mladić rodom iz Srbije je potom uzeo mobilni telefon i pozvao svog najboljeg prijatelja Tea koji mu se na video-poziv javio iz bolničke postelje. Nakon pozdrava, Teo je ispričao da mu je vatra zahvatila 30 posto tijela, a da su mu ruke potpuno uništene i spaljene.

"Moram da učim da hodam... Nemam više snage i moraću da zaboravim na moj posao, s obzirom da su mi ruke u jako lošem stanju. Radim mehaniku i ruke su mi potrebne svaki dan. A prema navodima ljekara narednih najmanje godinu dana ne smijem da uprljam ruke i da ih inficiram. Ljeti ne mogu na sunce, ne smijem ni majicu da obučem. Sunce nikako ne smije da mi zahvati opekotine", rekao je kratko mladić pokazujući zavoje na svojim rukama.

Meldinov prijatelj se sada osjeća bolje i nada se da će uskoro biti premješten iz Ciriha na rehabilitaciju u Vale, a potom u Sion. Inače, nakon tragedije bio je prvo u Berlinu.