U beogradskom naselju Železnik jutros je došlo do teže saobraćajne nesreće kada su se sudarila dva automobila u kojima je povređeno četvoro ljudi koji su odmah prebačeni u Urgentni centar.

Na lice mjesta odmah su stigla troja kola Hitne pomoći, a kako Kurir saznaje, povrijeđeno je četvoro ljudi.

Prema prvim informacijama, troje teže a jedan lakše.

Jedan od prvih koji je još jutros po mraku izašao na mjesto nesreće, koja se dogodila u 6 sati, bio je komšija Predrag Petrović koji je prvo čuo jak udarac.

On je za RTS ispričao šta je video:

"Čuo sam jak udarac i zabrinuo sam se šta je, a posle par minuta i glasove, odmah sam izašao da vidim šta se dešava jer je to naspram moje kuće... Zatekao sam dva auta i ljude, utom je stigla policija s rotacijom, hitna, vatrogasci, veli Predrag koji dodaje da je neko vrijeme i čitav saobraćaj bio obustavljen u njegovoj ulici", Lole Ribara.

"Kad sam izašao zatekao sam auto i čovjeka u njemu, a drugom autu čovjeka i ženu, treći čovjek je sjedio uz ogradu... Iznio sam im vode...

Saobraćaj je u tom dijelu Beograda sada normalizovan.

