Tužilaštvo traži šestomjesečnu uslovnu kaznu i zabranu kontakta sa maloljetnom oštećenom za P. J.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo je pančevačkom sudu optužnicu protiv P. J. (69) iz Dolova zbog se*sualnog napastvovanja u februaru 2024. godine tada maljoletne djevojčice u autobusu koji je tada saobraćao na međugradskoj liniji Pančevo-Vršac.

"Obavještava se javnost da je dana 21. januara 2026. godine Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnijelo Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv P. J. (59) iz Dolova, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljene polne radnje na taj način što je dana 6. februara 2024. godine, u autobusu, koji se kretao na relaciji Pančevo-Vršac, preduzeo određene polne radnje prema maloljetnoj oštećenoj, koja sada ima 18 godina, a koje radnje čine gore navedeno krivično djelo", navodi se u saopštenju OJT u Pančevu.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom P. J. izrekne uslovnu osudu kojom bi mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, koja se neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od dvije godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo, kao i da mu izrekne mjeru bezbjednosti zabrana približavanja i komunikacije sa maloljetnom oštećenom.