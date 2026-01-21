Maskirani napadači sa palicama upali su u poznati kafić na Starom gradu i demolirali ga za svega nekoliko sekundi. Policija traga za trojicom muškaraca.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Juče oko 18 časova, dok su Beograđani mirno ispijali kafu u jednom od najpoznatijih lokala na Starom gradu, nastao je pravi pakao. Trojica maskiranih napadača, sa crnim fantomkama preko glava, uletjela su u objekat naoružani drvenim palicama, sejući strah među prisutnima.

Bez ijedne riječi, napadači su krenuli u bijesomučni pohod. Iz sve snage, drvenim palicama su udarali po inventaru, lomeći stolove, flaše i stakla. Zvuk lomljave i krhotine koje su letjele na sve strane izazvali su paniku, a prisutni su ostali nijemi pred izlivom agresije usred popodnevne špice.

"Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Uletjeli su kao furije, razbijali sve što im se našlo na putu i samo iščezli," navodi izvor blizak istrazi.

Filmsko bjekstvo

Nakon što su lokal ostavili u ruševinama, vandali su istrčali iz kafića i u punom trku nestali u spletu uličica Starog grada. Prava je sreća što u ovom bezumnom napadu niko nije povrijeđen, iako su gosti i osoblje pretrpjeli ogroman stres.

Da li je u pitanju opomena?

Policija je odmah blokirala ovaj dio grada, a uviđaj je trajao satima. Dok se materijalna šteta još uvijek zbraja, glavno pitanje ostaje, ko stoji iza ovog napada? Da li je riječ o nasumičnom vandalizmu ili brutalnoj opomeni vlasniku lokala, utvrdiće istraga koja je u punom jeku.

Nadzorne kamere su navodno zabilježile pravac bjekstva, a inspektori intenzivno tragaju za trojicom napadača.

(Telegraf/MONDO)