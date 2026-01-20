U pogonu "Krušika" u Valjevu došlo je do samozapaljenja smješe, jedan radnik zadobio lakše opekotine i prevezen u Urgentni centar.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U "Krušiku" u Valjevu danas je u prijepodnevnim satima, u pogonu za izradu pirotehničkih elemenata, došlo do samozapaljenja smješe, a jedan radnik zadobio je lakše površinske opekotine po šakama i crvenilo po licu, prenose beogradski mediji.

U saopštenju te kompanije navedeno je da je radnik u svjesnom stanju odmah službenim vozilom "Krušika" prevezen u Urgentni centar Valjevo.

Nakon pregleda u Urgentnom centru, on je pušten na kućno liječenje.

(Telegraf/MONDO)