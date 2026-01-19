Tokom obilaska Kuće cveća i Botaničkog akvarijuma, naišli smo na ružu koja je, potpuno neočekivano, procvjetala usred zime.

Dok je Beograd prethodnih dana bio okovan minusima i prekriven snijegom, a zima pokazivala svoje najhladnije lice, u jednom od najposjećenijih djelova grada zabilježen je prizor koji je iznenadio i prolaznike i posjetioce. Tokom obilaska Kuće cveća i Botaničkog akvarijuma, naišli smo na ružu koja je, potpuno neočekivano, procvjetala usred zime.

Pogledajte fotografije ruže koja je procvetala usred zime:

Za mnoge posjetioce Kuće cveća, ovaj neočekivani cvijet bio je mali podsjetnik da priroda ponekad zna da iznenadi i onda kada to najmanje očekujemo, čak i usred zime, dok Beograd još broji ledene dane.