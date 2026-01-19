U zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu jutros je izbio požar.

Izvor: Kurir

U zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici broj 29 u Beogradu, jutros oko 8.30 časova izbio je požar.

Prema prvim potvrđenim informacijama, vatra je zahvatila dio krovne konstrukcije glavnog objekta.

Nadležne službe su odmah po prijavi izašle na teren. Na licu mjesta nalazi se nekoliko vatrogasnih vozila, a pripadnici Sektora za vanredne situacije rade na lokalizaciji i gašenju požara kako bi se spriječilo širenje vatre na niže spratove.

Evakuacija i bezbjednost

Odmah po izbijanju dima, aktivirani su bezbjednosni protokoli, a zaposleni i građani koji su se nalazili u zgradi su bezbjedno evakuisani. Prema trenutnim podacima medicinskih službi, nema povrijeđenih niti osoba koje su zatražile pomoć zbog gušenja dimom.

Saobraćaj i uviđaj

Saobraćaj u ovom dijelu Ustaničke ulice je privremeno usporen i reguliše ga saobraćajna policija kako bi se omogućio nesmetan prilaz vatrogasnim vozilima.

Uzrok izbijanja požara na krovnoj konstrukciji biće utvrđen nakon što vatrogasne jedinice u potpunosti ugase vatru i kada dežurni tužilac i policijski inspektori obave uviđaj.