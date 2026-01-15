Više javno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv vozača autobusa koji se sumnjiči da je pregazio djevojčicu (16) u Zemunu nakon što prošao na crveno svjetlo na semaforu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/društvene mreže

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv muškarca M.T. (61) zbog sumnje da je 28. avgusta 2025. u Zemunu prošao na crveno svjetlo na semaforu vozeći autobus gradskog prevoza koji saobraća na liniji broj 18 i da je zbog toga stradala maljoletna djevojka E.G. (16), dok je teške tjelesne povrede dobila J.V, a lakše povrede je zadobilo troje ljudi. Više javno tužilaštvo oglasilo se saopštenjem koje prenosimo u cjelosti.

"Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu potiv Miomira T. (61) zbog sumnje da je 28. avgusta prošle godine na teritoriji Zemuna, upravljajući autobusom na liniji broj 18, kršenjem saobraćajnih propisa doveo u opasnost život i tijelo ljudi, uslijed čega je preminula E.G. (16) i teške tjelesne povrede zadobila J.V., dok je još troje ljudi zadobilo lake tjelesne povrede. Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprijećena kazna zatvora od pet do 15 godina.

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično djelo. Tužilaštvo je sudu predložilo da Miomiru T. izrekne obaveznu mjeru bezbjednosti zabrane upravljanja svim vrstata i kategorijama motornih vozila u trajanju od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Postoji opravdana sumnja da se Miomir T. 28. avgusta 2025. godine oko 12:05 časova na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića, upravljajući autobusom na liniji broj 18, kretao desnom saobraćajnom trakom kolovoza ulice Cara Dušana iz pravca centra Zemuna ka Pupinovom mostu prosečnom brinom od 42,5 kilometara na čas, odnosno većom brzinom od brzine koja je postavljenim saobraćajnim znakom na tom dijelu puta ograničena na 40 kilometara na čas. Prilazeći pješačkom prelazu okrivljeni nije prilagodio brzinu vozila, pa je dolaskom do pješačkog prelaza na raskrsnici ulica Cara Dušana i Branka Pešića ušao u raskrsnicu brzinom od 45 kilometara na čas kada mu je semaforom bio zabranjen prolaz, odnosno upaljeno crveno svjetlo, iako je dužan da vozilo zaustavi ispred pješačkog prelaza, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

On je, kako se sumnja, čeonim dijelom autobusa udario u lijevu bočnu pješaka E.G, koja je u tom trenutku prelazila preko obilježenog pješačkog prelaza kada joj je semaforom prelaz bio dozvoljen, odnosno upaljeno zeleno svjetlo za pješake. Uslijed udara oštećena je odbačena na kolovoz, da bi se uslijed daljeg kretanja autobusa tijelo oštećene podvuklo pod autobus zbog čega je došlo do vučenja njenog tijela po podlozi, a uslijed čega je preminula na licu mjesta.

Okrivljeni je autobusom nastavio kretanje i prešao na lijevu kolovoznu traku, namijenjenu za saobraćaj vozila iz suprotnog smjera, čime je postupio suprotno odredbi Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima i tom prilikom je prednjim dijelom autobusa udario u prednji dio 'škode oktavie' kojim je upravljao vozač M.Č, sa kojim su se u vozilu nalazili putnici T.R. i E.L, pa je navedeno vozilo od siline udara odbačeno unazad i zadnom desnom stranom udarilo u prednji dio 'pežoa' kojim je upravljala J.V, a koje vozilo je takođe odbačeno unazad i zadnjom desnom stranom udarilo u prednji dio 'forda', kojim je upravljao vozač F.G. Navedena vozila su u tom trenutku bila zastavljena zbog crvenog svjetla na semaforu.

Potom je okrivljeni autobusom izletio van kolovoza u desnu stranu ulice i prednjim dijelom autobusa udario u ogradu i zid kuće u ulici Cara Dušana, gdje se tom prilikom i zaustavio. Uslijed navedenog J.V, koja je bila u 37. nedjelji trudnoće, u vrijeme nanošenja povrede je zadobila povredu koja je procijenjena da predstavlja tešku tjelesnu povredu", navodi se u saopštenju.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće u Zemunu