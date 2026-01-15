Poznato ko je mladić čije tijelo je pronađeno u bašti kafića, u centru Beograda.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Tijelo Aleksandra A. pronađeno je juče oko 6.45 sati u centru Beograda, u dvorištu jednog kafića. Jeziv prizor zatekao je jedan od radnika koji je odmah po dolasku na posao pozvao policiju i Hitnu pomoć.

Prema saznanjima meidja, tijelo je zatečeno u lokvi krvi, a lekari koji su ubrzo stigli na lice mjesta mogli su samo da konstatuju smrt.

Aleksandar A. bio je navijač, a od njega su se na društvenim mrežama oprost ili drugi navijači Partizana.

"Danas se sa velikom tugom opraštamo od našeg brata sa Palasa, koji je bio srce i duša naše ekipe. Cio svoj život je posvetio Partizanu i borbi za bolje dane Grobarstva. Uvijek nasmijan, uvijek tu za braću i od prvog dana sa nama na tribini i ulici. Pamtiće ga JNA i njegov centar Beograda", navedeno je u objavi e u objavi koju potpisuju Grobari sa Dorćola.

Podsjetimo, iako se u prvi mah sumnjalo na nasilnu smrt zbog tragova krvi, prvi rezultati istrage ukazali su na drugu teoriju.

"Prve informacije sa terena govore da je nesrećni mladić najvjerovatnije pao sa zgrade pod okolnostima koje se još uvijek utvrđuju", naveo je izvor blizak istrazi.

Policija je juče blokirala pristup dijelu dvorišta u kom je tijelo nađeno, a uviđaj je trajao satima. Po nalogu nadležnog tužilaštva, naređena je obdukcija sa toksikologijom kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, kao i to da li je riječ o nesrećnom slučaju, samoubistvu ili eventualnom krivičnom djelu.

"Pričaju da je čovjek skočio sa petog sprata. Stvarno je strašno, od jutros je sve puno policije, a Hitna pomoć je odvezla jednu ženu kojoj je pozlilo", ispričao je jedan komšija za Telegraf.rs.

"Ne daj Bože to nikome. Ako je istina da se ubio... ja ne mogu da vjerujem. Nisam znala šta se dešava, samo sam vidjela Hitnu pomoć i policiju pa sam pomislila da je možda neka tuča bila. Svašta se ovde dešava", ispričala je jedna prolaznica.

Istraga je u toku, a policija provjerava i snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata kako bi se rekonstruisalo kretanje muškarca prije tragedije.

(Telegraf/MONDO)