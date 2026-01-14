Uhapšen muškarac zbog pucnjave kod Odžaka.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac koji je pucao u vlasnika pekare u selu Ratkovo kod Odžaka je uhapšen.

Napadač je uhapšen na mjestu pucnjave. Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati u kom riku će da bude priveden na saslušanje u nadležno tužilaštvo.

Naime, pucnjava je navodno uslijedila nakon svađe vlasnika pekare i za sada javnosti neponatog muškarca.

Vlasnik pekare zadobio je teške tjelesne povrede opasne po život i hitno je sanitetom Hine pomoći transportovan u Klinički centar Novi Sad, gdje je zadržan na daljem liječenju.

Sumnja se da su motiv pucnjave neraščišćeni računi između dvojice muškaraca, a istragom će biti utvrđeno da li je to istina.