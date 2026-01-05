Kako se navodi u saopštenju VJT, optužnica je predata Višem sudu u Beogradu radi odluke o njenom potvrđivanju.

Izvor: MONDO/uroš arsić/stefan stojanović

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv D.D. (35) zbog postojanja opravdane sumnje da je 2. februara 2025. godine, upotrebom sile i prijetnje da će napasti na njen život i tijelo, prinudio na obljubu bivšu vanbračnu partnerku, sa kojom ima četvoro maloljetne djece.

Optužnica je predata Višem sudu u Beogradu radi odluke o njenom potvrđivanju, a okrivljenom se na teret stavlja krivično djelo silovanje.

Tužilaštvo je predložilo sudu da D.D. produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva, kao i zbog bojazni da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično djelo.