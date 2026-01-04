Autobus kod Sremske Mitrovice sletio je u kanal. Na više lokacija u Beogradu trenutno su zastoji, a najviše je otežano saobraćanje gradskog prevoza.

Izvor: Instagram/192_rs/ printscreen

Snijeg neprestano pada od jutros širom Srbije, a zbog intenziteta padavina saobraćaj otežano funkcioniše.

Na više saobraćajnica u zemlji snijeg je prouzrokovao kolapse i nezgode. Na putu od Rume ka Sremskoj Mitrovici autobus je skliznuo u kanal. Na sreću, nema povrijeđenih.

Kako prenosi 192_rs, manja nezgoda se dogodila kod Batajnice u smjeru ka Beogradu. Stvaraju se veliki zastoji.

Kolaps u Beogradu zbog snijega

Na više lokacija u Beogradu trenutno su zastoji, a najviše je otežano saobraćanje gradskog prevoza.

Kako prenosi 192_rs, došlo je do kolapsa sa gradskim prevozom u Ugrinovačnoj ulici u Zemunu.