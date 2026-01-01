Aleksandar Vučić govorio o situaciji sa NIS-om nakon produženja licence za rad.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Božićno selo koje se nalazi na platou ispred Narodne skupštine u centru Beograda. Razgovarao je sa građanima, a potom se obratio i predstavnicima medija, kada je govorio o brojnim temama, a najviše se osvrnuo na situaciju u Naftnoj industriji Srbije (NIS) nakon produženja licence za rad do 23. januara ove godine.

"NIS ima mogućnost da plati i dopremi sirovu naftu preko JANAFA. Prvog radnog dana, 5. januara, prvih 85 hiljada tona – toliko ima tamo u Omišlju u Hrvatskoj – i poslije toga mogu da naruče još jedan tanker od 140.000 tona.

Ovdje je proizvedeno 100.000 tona domaće sirove nafte koja je spremna za miješanje. Problem je što mora da se promijeni neki katalizator u rafineriji, jer rafinerija nije radila, što nam je donijelo ogromne probleme i gubitke u međuvremenu, tako da očekujem punu normalizaciju rada rafinerije tamo 17., 18. ili 19. januara. Samo da je ponovo ne zatvorimo.

Ne mislim da ćemo imati ekonomskih problema, ali ćemo imati raznih političkih pritisaka. Pogledajte samo koliko je ljudi otišlo u inostranstvo", objasnio je predsjednik Srbije.

