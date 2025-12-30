Podsjetimo, M. D. i Z. K. sumnjiče se da su ubili muškaraca iz Odžaka, čije je tijelo pronađeno u blizini Vrbasa.

Izvor: Kurir

M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora, koji se sumnjiče za ubistvo Aleksandra Stankovića (55) iz Odžaka, branili su se ćutanjem na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

"Osumnjičeni su iskoristili svoje zakonsko pravo da se na saslušanju brane ćutanjem. Tužilaštvo im je na teret stavilo krivično djelo teško ubistvo i predložilo sudu da im odredi pritvor", potvrdio je branilac jednog od uhapšenih, advokat Ivan Gvozdenac.

Izvor: Kurir

Podsjetimo, M. D. i Z. K. sumnjiče se da su ubili muškaraca iz Odžaka, čije je tijelo pronađeno u blizini Vrbasa. Kako se navodi u saopštenju, policija je identifikovala i pronašla osumnjičene, kao i naki, sat i automobil žrtve.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, sumnja se da su M. D. i Z. K. pozvali pokojnog Aleksandra S. da ih uslužno, uz naknadu, preveze iz jednog u drugo mjesto.

"Kako se sumnja, čim su krenuli M. D., zvani Bokser, verbalno je napao Aleksandra da je 'prevario njegovu sestru' i naredio mu da skrene kod jednog salaša. Prema dokazima s lica mjesta, gumom iz automobila vezali su ga za stub, a ruke pertlama koje su skinuli s patika Aleksandra S. Brutalno su ga tukli, mučili i ostavili ga da se uguši, jer je bio svezan i oko vrata", kaže izvor iz istrage i dodaje da su istražitelji na mjestu zločina zatekli jeziv prizor, kao i da je lice pokojnog od udaraca koje je zadobio bilo potpuno krvavo i neprepoznatljivo.

Izvor: Kurir

Osumnjičeni su se, kako se sumnja, odmah odvezli žrtvinim automobilom, a dokazi na licu mjesta ukazuju da je on u tom trenutku bio živ.

"Pronađeni su tragovi koji ukazuju da se žrtva grčevito borila za život", dodaje izvor iz istrage.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni su istog dana prodali žrtvim automobil, sat i nakit ali je policija pronašla sve predmete koje su ukrali od čovjeka kog su brutalno pretukli i kako se sumnja, ubili.

(Kurir/Mondo)