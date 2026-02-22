Vatrogasci su nakon ukazane prve pomoći transportovani u Kliničko bolnički centar Berane radi daljih ispitivanja i praćenja zdravstvenog stanja

Izvor: MONDO/Stefan Stanković

Četiri pripadnika Službe zaštite i spašavanja povrijeđena Rožaje, koji su povrijeđeni juče tokom gašenja požara na porodičnoj kući u Rožajama, van životne opasnosti su, kazali su nezvanično iz Uprave policije.

Vatrogasci su nakon ukazane prve pomoći transportovani u Kliničko bolnički centar Berane radi daljih ispitivanja i praćenja zdravstvenog stanja, prenose Vijeti.

Oni su povrijeđeni juče oko 16,45 sati, prilikom gađenja požara na kući R. Š.

Prema informacijama iz Uprave policije, do nezgode je došlo kada se tokom izlaska na teren prevrnulo vozilo vatrogasne službe.