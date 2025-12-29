Policija je identifikovala i uhapsila osumnjičene za ubistvo muškarca na salašu kod Vrbasa, a kod njih su pronađeni nakit, sat i automobil žrtve.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Policijskom upravom u Somboru, uhapsili su M. D. (43) iz Odžaka i Z. K. (28) iz okoline Sombora, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo ubistvo.

Sumnja se da su oni usmrtili pedesetpetogodišnjaka iz Odžaka, čije je tijelo, juče, pronađeno u okolini Vrbasa.

Kako Kurir nezvanično saznaje, ubijeni muškarac je Aleksandar S. (55).

Policija je, noćas, identifikovala i pronašla osumnjičene, a kod njih i nakit, sat i automobil žrtve.

Po nalogu javnog tužioca, tijelo je prenijeto u Zavod za sudsku medicinu, kako bi obdukcijom bio definitivno utvrđen uzrok smrti.

Obojici je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Somboru.

