Policija intenzivno traga za napadačima koji su surovo pretukli i mučili dJečaka

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Maloljetni dječak (15) primljen je 26. decembra na Institut za majku i dijete u Beogradu sa teškim tjelesnim povredama, nakon što je, kako je prijavljeno policiji, napadnut u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu! Prema nezvaničnim informacijama, njega je napala grupa mladića naoružana bakljama!

- Dječak je naveo da ga je napala grupa od oko deset nepoznatih osoba koje su izašle iz automobila i fizički ga napale. U napadu je zadobio ozbiljne povrede unutrašnjih organa, jetre i slezine, kao i opekotine u predjelu genitalija i potkoljenice - kaže izvor Kurira.

Nakon ukazane prve pomoći, maloljetnik je zadržan na daljem liječenju i praćenju zdravstvenog stanja. Težina povreda ukazuje na naročito nasilan napad, zbog čega je o slučaju odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. U toku je identifikacija učesnika napada, kao i utvrđivanje motiva.

-Prikupljaju se i snimci sa nadzornih kamera iz okoline mjesta incidenta kako bi se vidjelo šta se tačno dogodilo, a i da bi se identifikovali učesnici ovog brutalnog napada na dječaka - dodao je naš sagovornik iz istrage.