Aleksandar V. (36), kako se sumnja, ubio je jutros roditelje u porodičnom stanu u zgradi u Kruševcu, a potom izvršio samoubistvo.

Izvor: društvene mreže

Stanari zgrade, u kojoj se rano jutros dogodio zločin, potreseni su zbog svega što se desilo i tvrde da ništa nije ukazivalo na ovakvu tragediju.

Rano jutros, ispred zgrade je pronađeno tijelo Aleksandra V. U blizini zgrade nalazi se i kućica policajca koji obezbjeđuje štićenu ličnost. Policajac je oko 9 časova čuo tup udarac, nakon čega je istrčao iz kućice i ugledao muškarca bez svijesti. Odmah je alarmirao kolege.

Po dolasku policije na teren, u stanu u kojem je stanovao Aleksandar V., pronađena su tijela njegovih roditelja. Istraga je u toku, a sumnja se da je Aleksandar V. ubio majku i oca nožem, a potom skočio sa zgrade.

Komšije u šoku

Komšije porodice su šokirane i teško mogu da prihvate šta se dogodilo.

„Nikad nikakvih problema sa njim, završio je ekonomiju, bio je vrijedan, radio je, ništa nije ukazivalo na probleme. Vidjela sam ga prije nekoliko dana, uredno se javio, išao je na posao. Nikad nikakvih problema nije bilo“, kaže jedna komšinica.

Ona ističe da je riječ o kulturnoj i finoj porodici.

„Nismo mogli da vjerujemo kada smo čuli, niko nije mogao da pomisli da ovako nešto može da se desi. Svi smo uznemireni“, dodaje komšinica.

Prema ranijim izvještajima medija, Aleksandar V., za kog se sumnja da je počinio dvostruko ubistvo, nedavno je postao VD direktor Filijale za zdravstveno osiguranje.

Motiv zločina za sada nije poznat, a istraga je u toku.