Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora je odabrana kao jedna od najistaknutijih destinacija na novoj BBC Travel List 2026, koju je danas objavio bbc.com/travel.

Navodi se da godišnja BBC Travel lista ističe jedinstvena mjesta širom svijeta koja nude posebna kulturna iskustva, prirodne ljepote i odgovorne, održive turističke mogućnosti.

Za 2026. godinu Crna Gora je prepoznata zbog svoje impresivne jadranske obale, planinskih predjela, nacionalnih parkova, raznovrsnih aktivnosti na otvorenom i sve veće privlačnosti kao destinacija, tokom cijele godine.

Od Bokokotorskog zaliva i lokaliteta pod zaštitom UNESCO-a, pa sve do planinskih vijenaca Durmitora i Prokletija, Crna Gora sve više privlači međunarodnu pažnju putnika koji traže autentična lokalna iskustva, bogatu istoriju, gastronomiju i netaknutu prirodu.

BBC Travel List ističe spoj obale, kulture i divljine, pozicionirajući Crnu Goru kao svježu mediteransku alternativu sa snažnim potencijalom za održivi turizam.