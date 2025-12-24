Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sinoć je doživjela težak srčani udar.

Izvor: Youtube/ZOOMUE

Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević (57) doživjela je težak srčani udar sinoć oko 23 časa u svom porodičnom domu, nakon čega je u teškom stanju prevezena u bolnicu gdje joj se ljekari trenutno bore za život, saznaje Kurir.

Dr Raković Radivojević je inače specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intezivnom njegom, koja je od 2013. godine bila direktorka Opšte bolnice u Užicu i prva je žena u istoriji ovog grada koja se našla na čelu Užica.

"Ponosna sam na to što sam postala prva gradonačelnica Užica. To je velika odgovornost, ali i čast što ću sa mojim timom voditi grad i pokušaću da moje iskustvo rukovođenja prenesem na lokalnu samoupravu, kako bismo radili mnogo brže i efikasnije", rekla je Raković Radivojević jednom prilikom za medije.

Jelena Raković Radivojević koje je 1968. godine rođena u Užicu, gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu diplomirala je 1996. godine, nakon čega je provela tri godine na stručnom usavršavanju u Rusiji. Završila je specijalističke studije i stekla zvanje doktor specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intezivnom njegom.

Na čelu Užica nalazi se od 2020. godine, a član je Srpske napredne stranke (SNS).