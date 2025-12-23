Napadač je ušao u zlataru u centru Novog Pazara i, prijeteći vatrenim oružjem, od radnika oteo oko tri kilograma zlata.

Tokom jutarnjih sati došlo je do teškog razbojništva u centru Novog Pazara kada je nepoznati muškarac upao u zlataru i pod prijetnjom oružjem odnio veću količinu zlata.

"Napadač je ušao u zlataru i, preteći vatrenim oružjem, od radnika oteo oko tri kilograma zlata. Nakon izvršenog krivičnog djela, osumnjičeni je pobjegao sa lica mjesta u nepoznatom pravcu", kaže za RINU izvor sa lica mjesta.

Policija je odmah po prijavi izašla na teren, gdje je u toku uviđaj u opljačkanoj zlatari. Pripadnici policije intenzivno tragaju za počiniocem.