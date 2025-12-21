Posle poruka predsjednika Srbije da je situacija oko NIS-a "veoma složena i komplikovana", ali da se narednih dana očekuju inicijative i zahtjevi upućeni OFAK-u kako bi kompanija dobila operativnu licencu, ostaje neizvjesno koje će rešenje prevagnuti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ekonomista i pomoćnik direktora Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju Privredne komore Srbije Bojan Stanić kaže da je činjenica da se govori o „koraku do rješenja“ ohrabrujuća, ali da su sve opcije i dalje otvorene.

„Kada se kaže da smo korak do rješenja, to djeluje ohrabrujuće, jer bi značilo da NIS nastavi da funkcioniše, da nabavlja sirovu naftu, prerađuje je i zadovoljava dio potreba domaćeg tržišta, kao i da se nastavi rad Petrohemije“, rekao je za RTS Bojan Stanić.

Podsjeća da su u prethodnim danima postojale informacije o pregovorima ruskog vlasnika sa potencijalnim kupcem udjela, ali da još nema potvrde da će se taj put ostvariti.

„Na današnji dan djeluje da su sve opcije i dalje na stolu – od ulaska treće strane, preko Republike Srbije kao kupca, do određene vrste prinude“, kaže Stanić.

Ističe da Srbija trenutno ima dovoljno rezervi i da se uvozom obezbjeđuju neophodne količine za domaće tržište, ali da je dugoročno važno da NIS nastavi da funkcioniše zbog značaja za budžet, BDP, zaposlenost i djelimičnu kontrolu energetskog sistema.

Kao ključan faktor navodi i pritisak mogućih sekundarnih sankcija, zbog čega ukazuje da do rješenja treba doći što prije.

Govoreći o širem kontekstu, Stanić kaže da se pitanje NIS-a ne može posmatrati izolovano, već u okviru odnosa velikih sila i evropske energetske politike.

„Bez obzira na kratkoročno ili srednjoročno rješenje, Srbija mora da vodi računa o dugoročnim okolnostima, da će ovaj prostor sve više zavisiti od usklađivanja sa politikom Evropske unije, jer i nafta i gas moraju da prolaze preko teritorije EU“, ističe Stanić.

Osvrćući se na najave da bi mađarska kompanija MOL mogla da transportuje veće količine sirove nafte preko JANAF-a, Stanić ocjenjuje da Mađarska ima snažnu pregovaračku poziciju i dobre odnose sa različitim partnerima, što joj omogućava da izvuče određene benefite, ali da to ne znači da su dugoročni rizici otklonjeni.

Prema njegovim riječima, posljedice za privredu se za sada ne osjećaju dramatično, ali doprinose nižim stopama rasta nego što je planirano.

„Vjerujemo da u kratkom roku neće biti problema u maloprodaji, ali je važno da domaća prerada nafte funkcioniše, jer se tako utiče i na količine i na cijene“, kaže Stanić.

Govoreći o budućnosti, naglašava da energetika ostaje ključna tema i u narednoj godini.

„Ako gledamo šta je najveći problem privrede Srbije, to je pitanje NIS-a i energenata uopšte. U srednjem roku izazovi su još složeniji – od geopolitike do konkurentnosti privrede. Ali upravo zato je važno da se Srbija što bolje pozicionira u novim ekonomskim okolnostima“, zaključuje Stanić.