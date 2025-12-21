Povređeni muškarac D. S. (41) prevezen je u bolnicu, sa ozbiljnim ranama nanetim sečivom.

Izvor: MONDO

U Kliničko-bolnički centar Zvezdara primljen je D. S. (41) sa teškim tjelesnim povredama opasnim po život, nakon što je napadnut nožem poslije bizarne svađe oko parking mjesta.

Prema nezvaničnim informacijama, povrijeđeni muškarac je u bolnicu stigao sa ozbiljnim ranama nanesenim sječivom. Nakon hitne dijagnostike, ljekari su konstatovali da mu je nož probušio plućnu maramicu, što se karakteriše kao teška tjelesna povreda.

Žrtva je, prema saznanjima, uspjela da da kratku izjavu u kojoj je objasnio pozadinu sukoba. Kako D. S. tvrdi, napadu je prethodila žučna rasprava oko parking mjesta, koja je u jednom trenutku eskalirala u fizički obračun, a potom i u upotrebu oružja.

O cijelom incidentu odmah su obaviješteni nadležna policijska uprava i dežurni tužilac. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju svih okolnosti ovog događaja i identifikaciji napadača koji je pobjegao sa lica mjesta.