Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su P. N. (21).

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru rasvijetlili su krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili P. N. (21) iz okoline Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

P. N. se sumnjiči da je, noćas oko 2 sata, aktivirao i bacio bombu na jednu porodičnu kuću u Novom Pazaru. Na porodičnoj kući su nastala oštećenja, kao i na vozilu u blizini. Povrijeđenih lica nije bilo.

Policija ga je uhapsila neposredno nakon što je izvršio ovo krivično djelo i protiv njega, po nalogu nadležnog tužilaštva, podnijela krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

