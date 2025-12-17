U okviru strateškog projekta "Connectivity", finansiranog od strane Interreg IPA programa Južni Jadran, "Luka Bar" nastavlja s konkretnim ulaganjima u unapređenje lučke infrastrukture i povećanje efikasnosti prekograničnog saobraćaja.

To su saopštili iz te kompanije u većinskom državnom vlasništvu i dodali da će jedna od ključnih projektnih aktivnosti uređenje novog višenamjenskog parking prostora unutar lučkog područja, koji će značajno doprinijeti unapređenju organizacije saobraćaja i smanjenju zagušenja u luci.

"Novi parking prostor biće namijenjen prvenstveno privremenom zadržavanju teretnih vozila, prikolica i Ro-Ro tereta, kao i sprovođenju kontrola u vezi sa uvoznim i izvoznim procedurama. Time će se omogućiti brži i efikasniji protok robe, smanjiti vrijeme zadržavanja tereta u luci i unaprijediti cjelokupan logistički lanac", kazali su iz "Luke Bar".

Kako "Luka Bar", prije svega, ima ulogu tranzitne luke, kroz koju se značajan dio tereta dalje transportuje ka regionalnim tržištima, naveli su, novi parking prostor će obezbijediti posebno organizovan i namjenski prostor za kamione, čime se rasterećuju unutrašnji saobraćajni koridori i poboljšava protočnost saobraćaja u lučkom području, pišu Vijesti.

Opredijeljeni budžet za Luku Bar u okviru projekta "Connectivity" iznosi nešto više od 988.000 eura.

Pored infrastrukturnih unapređenja, kako su saopštili, ovaj projekat obuhvata i ulaganja u savremenu sigurnosnu opremu, s ciljem jačanja ukupnog nivoa bezbjednosti u Luci Bar.

"Instalirane su moderne video-nadzorne kamere, kao i inovativni NFC-bazirani katanci i cilindri, koji omogućavaju unaprijeđenu kontrolu pristupa i efikasniji nadzor. U sigurnosnu opremu uloženo je preko 112.000 eura", poručili su iz Luke.

Pored navedenih aktivnosti, "Luka Bar" će u okviru projekta "Connectivity" realizovati i dodatna ulaganja u ekološku opremu, kao i u izradu neophodne tehničke dokumentacije (glavni projekti i studije), čime se stvaraju uslovi za dalji održivi razvoj i modernizaciju Luke Bar, javljaju Vijesti.

Ova ulaganja, zaključuju iz barske Luke, potvrđuju opredijeljenost te kompanije da, uz podršku Interreg IPA programa Južni Jadran, razvija modernu, efikasnu i bezbjednu luku, "spremnu da odgovori na zahtjeve savremenog međunarodnog saobraćaja i jačanja regionalne povezanosti".