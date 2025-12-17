Kometa 3I/Atlas približiće se ove nedelje Zemlji na 269 miliona kilometara, prije nego što se zauvijek vrati u dubine međuzvjezdanog prostora.

Izvor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)

Međuzvjezdana kometa 3I/Atlas, misteriozni posjetilac iz dubokog svemira, približava se tački najmanje udaljenosti od Zemlje, prije nego što nastavi svoj put i zauvijek napusti naš solarni sistem.

Otkrivena tokom ljeta, kometa 3I/Atlas u petak će se naći na udaljenosti od 269 miliona kilometara od Zemlje.

NASA teleskopima osmatra tu ledenu masu čiju veličinu procjenjuje na između 440 metara i 5,6 kilometara. Ona na nebu blijedi dok prolazi, pa je sada vrijeme da je astronomi amateri vide na noćnom nebu pomoću teleskopa.

Kometa će se u martu veoma približiti Jupiteru - na 53 miliona kilometara.

Tek sredinom 2030-ih godina stići će ponovo do međuzvjezdanog prostora i nikada se neće vratiti, rekao je Pol Čodas, direktor NASA-inog Centra za proučavanje objekata blizu Zemlje.

Vidi opis Samo ove nedelje i nikad više: Evo kada će misteriozna kometa biti najbliža Zemlji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: NASA / Southwest Research Institute Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: NASA / Goddard / SwRI / JHU-APL Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: NASA / Goddard / LASP / CU Boulder Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: NASA / SPHEREx Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: NASA / PUNCH Br. slika: 6 6 / 6 AD

Međuzvjezdane komete kakva je najnovija, 3I/Atlas, potiču iz zvezdanih sistema na drugim mjestima u Mlečnom putu, dok domaće komete poput Halejeve potiču sa ledenih oboda Sunčevog sistema.

To je tek treći poznati međuzvjezdani objekat koji je prošao kroz Sunčev sistem. Teleskop na Havajima je prvog potvrđenog međuzvjezdanog posjetioca Sunčevog sistema otkrio 2017. godine, dvije godine kasnije astronom amater s Krima je uočio drugu međuzvjezdanu kometu, a najnoviju kometu, 3I/Atlas koja sada prolazi kraj Zemlje, teleskop NASA-e Atlas u Čileu je uočio jula ove godine.

Naučnici smatraju da je ta kometa, bezopasna za Zemlju, možda nastala u zvjezdanom sistemu mnogo starijem od Sunčevog, što je čini primamljivom metom za osmatranje i analiziranje.