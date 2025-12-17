Vanbračna ćerka Gorana Višnjića postala mis: Zbog tatine afere izbio skandal, ona sad proglašena za kraljicu Hrvatske

Ćerka Gorana Višnjića, Lana Lurdes Rupić, nova je Kraljica Hrvatske

Izvor: Instagram/goran_visnic

Lana Lurdes Rupić sinoć je u Rovinju zabrana za 35. Kraljicu Hrvatske i takmičiće se na izboru za Kraljicu sveta.

Nova Kraljica Hrvatske je ćerka hrvatskog glumca koji je ostvario uspješnu karijeru u Americi, Gorana Višnjića, a o njihovom odnosu je svojevremeno brujao čitav region.

Njena majka je Mirela Rupić, s kojom je Višnjić bio u periodu kada je već bio u braku. Lana je rođena 2007. godine, a javnosti je postala poznata kada je otkriveno da je Višnjić njen otac, što je tada izazvalo veliku medijsku pažnju.

Iako je početak priče bio obilježen skandalom i napetim odnosima između roditelja, tokom godina situacija i porodični odnosi su se smirili.

Višnjić je priznao očinstvo i danas ima odnos sa Lanom, sa kojom se povremeno pojavljuje u javnosti i na društvenim mrežama. Prihvatila ju je i njegova supruga Eva Višnjić, što su obije strane više puta potvrdile.

Lana je odrasla uglavnom van fokusa javnosti. Poznato je da se u djetinjstvu suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemima povezanim sa autoimunom bolešću, ali se njeno stanje s vremenom stabilizovalo, i danas vodi zdrav život.

Ovako ona izgleda:

Višnjić je dugi niz godina je u braku sa Ivanom Vrdoljak, koja je po udaji promijenila ime u Eva Višnjić. Njihov odnos, iako dugotrajan, u jednom periodu obilježen je ozbiljnim skandalom.

Goran i Ivana vjenčali su se 1999. godine, a više od deset godina kasnije odlučili su da usvoje sina Tina. Upravo tada je u javnost dospjela informacija o Goranovoj vanbračnoj vezi sa školskom drugaricom iz Šibenika – Mirelom Rupić.

Iz te afere rodila se djevojčica Lana, a nakon što su se našli na sudu, glumac je priznao očinstvo i počeo da plaća alimentaciju. U početku nije bio u kontaktu sa ćerkom, ali su vremenom uspjeli da izgrade odnos.

Izvor: YouTube/Screenshot/KTLA 5

Zanimljivo je i to da su se u jednoj javnoj Fejsbuk prepisci Ivana i Mirela – žene koje su dijelile istog muškarca – ponašale prijateljski i bez trunke zadrške, što dodatno svjedoči o tome da su prošlost ostavile iza sebe.