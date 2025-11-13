Afriku pogađa najteža epidemija kolere u poslednjih 25 godina, registrovano je oko 300.000 slučajeva i više od 7.000 umrlih, a uzroci su loše vodosnabdijevanje i oružani sukobi.

Izvor: Printscreen/Prva TV

Afrika se suočava sa najgorom epidemijom kolere u poslednjih 25 godina, saopštio je u četvrtak Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), navodeći loše vodosnabdijevanje i sukobe kao glavne uzroke tog problema.

Afrički CDC objavio je da je registrovano gotovo 300.000 potvrđenih i sumnjivih slučajeva kolere, kao i više od 7.000 smrtnih slučajeva. Podaci pokazuju da je broj slučajeva kolere u Africi prošle godine porastao za više od 30 procenata.

Angola i Burundi poslednjih nedelja suočeni su sa porastom broja slučajeva kolere zbog nedostatka pristupa pijaćoj vodi, prema podacima Afričkog CDC-a. Situacija se poboljšala u Kongu, Južnom Sudanu i Somaliji. Ipak, izgledi za područja pogođena sukobima i dalje su zabrinjavajući, jer se bolest brzo širi u prenapučenim kampovima i zbog loših sanitarnih uslova.